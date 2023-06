Football: Cristiano Ronaldo veut «continuer» en Arabie saoudite

«Je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici», a assuré Ronaldo lors d’un entretien accordé à la Saudi Pro League, la ligue de football professionnel du royaume. «Je pense que s’ils continuent à faire le travail qu’ils souhaitent faire ici, le championnat saoudien pourra être un des cinq meilleurs du monde dans cinq ans», a-t-il continué.

Quatorze buts

Fin décembre 2022, l’ancien buteur de Manchester United et du Real Madrid avait signé un contrat de deux ans et demi en faveur d’Al Nassr pour un montant estimé à plus de 400 millions d’euros. Depuis, la star portugaise a reconnu que certaines pratiques locales l’avaient surpris, comme des séances d’entraînement nocturnes pendant le mois du ramadan.