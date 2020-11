Grâce au doublé réussi samedi contre Cagliari, Cristiano Ronaldo pourrait atteindre le cap des 750 buts marqués en matches officiels ce mardi soir déjà, contre Ferencvaros. KEYSTONE

Pour un chasseur de but s invétéré, rien ne vaut une belle victoire assortie d’un doublé pour oublier un gros chagrin. Battu par la France et privé de « Final 4 » de Ligue des nations avec le Portugal mercredi dernier, Cristiano Ronaldo ne pourra pas défendre le titre conquis l’an passé dans son pays.

Trois jours après cette désillusion, l’attaquant de la Juventus a commencé de la plus belle des façons sa quête de nouveaux records. A la fois collectifs et individuels. Grâce à ses deux buts inscrits contre Cagliari, samedi, il comptabilise désormais 8 buts en cinq matches seulement , puisque le Covid l’a laissé lui aussi une quinzaine de jours sur le flanc. Avec une moyenne d’un but toutes les 48 minutes, il devance Erling Haaland (56’) et Robert Lewandowski ( 6 0’).

Un début de saison tonitruant

A 35 ans, CR7 réussit même le début de saison le plus prolifique de sa carrière, à égalité avec l’exercice 2015-2016 où, avec le Real Madrid, il avait aussi marqué à huit reprises lors de ses cinq premières sorties. Mais en deux matches seulement puisqu’il en avait réussi cinq contre Espanyol et trois contre Shakhtar en Ligue des champions.

La dernière fois que Ronaldo a réussi un tel départ, il a conclu sa saison avec un impressionnant total de 51 buts. La sixième et dernière saison au cours de laquelle il a consécutivement dépassé le cap des 50 réussites (son record est de 61, avec le Real lors de la saison 2014-2015) .

Un même butin lui permettrait de se rapprocher de l’un des défis les plus grisants. A savoir de rejoindre, puis bien sûr dépasser, le Tchécoslovaque Josef Bican. Entre 1931 et 1955, l’attaquant, qui avait d’abord porté le maillot autrichien, aurait inscrit 805 buts en matches offici e ls selon l’International of Football History & Statistics. L’IFFHS lui a même décerné un «Ballon d’or» le reconnaissant comme le plus grand buteur du siècle dernier.

Romario et Pelé dans le viseur

Le podium actuel est complété par deux champions du monde brésiliens beaucoup plus célèbres, Romario (772) et Pelé (767). Sur leurs talons, on retrouve déjà Ronaldo avec ses 748 buts. Et au rythme avec lequel le Portugais de la Juventus trouve le chemin des filets, il pourrait bien être sur le trône des buteurs dès la saison prochaine. Pour aller un peu plus dans le détail, CR7 a marqué, durant son parcours professionnel : 5 buts avec le Sporting du Portugal, 118 avec Manchester United, 450 p our le Real Madrid et 73 pour la Juventus.

A ces totaux vertigineux, il faut ajouter ses 102 réussites avec le Portugal. Là encore seul Ali Daei le précède toujours grâce à ses 109 buts avec l’Iran. Comme on le constate, les années ne semblent avoir aucune emprise sur le quintuple Ballon d’or et vainqueur, entre autres trophées, à cinq reprises de la Ligue des champions avec Manchester (1) et le Real (4). Une compétition dont il est le meilleur buteur avec 120 goals, et qui lui permettra peut-être, ce mardi contre Ferencvaros, de marquer son 750e but officiel.

Les douze meilleurs buteurs de l’histoire selon les chiffres de l’IFFHS.