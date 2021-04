Genève - Critical mass: la tension baisse d’un cran

De nombreux soutiens

Manifestation relativement fluide

La pluie et un froid relatif n’ont pas calmé les ardeurs des cyclistes militants. Encadrés par de nombreux motards de la police aux carrefours et sur les grandes artères, ils se sont baladés derrière une sono durant une heure et demie sans trop de blocages ni de frottements avec des automobilistes peu nombreux. Après avoir déambulé des Grottes à Plainpalais, puis des Acacias à Carouge et aux Eaux-Vives, la manifestation s’est terminée au parc des Cropettes dans le calme.