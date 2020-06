Coronavirus

Critiqué, Boris Johnson vante les efforts de son pays

Le Premier ministre a souligné les «efforts incroyables» du Royaume-Uni pour lutter contre le Covid-19 malgré un bilan très lourd.

Plus de 41’000 personnes testées positives au virus sont décédées au Royaume-Uni, selon les chiffres des autorités sanitaires mercredi, et même plus de 50’000 en incluant les cas suspects. C’est le bilan le plus lourd en Europe, et le deuxième au monde après les Etats-Unis.