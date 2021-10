Réseaux sociaux : Critiqué, Instagram va inviter les ados à prendre une pause

Le réseau social a dévoilé de nouvelles initiatives visant le bien-être des jeunes utilisateurs.

«Nous allons lancer quelque chose qui, je pense, fera une différence considérable, à savoir que lorsque nos systèmes voient qu’un adolescent regarde le même contenu encore et encore, et que c’est un contenu qui peut ne pas être propice à son bien-être, nous l’inciterons à regarder un autre contenu», a déclaré le responsable sur la chaîne CNN .

Faire une pause

Ces nouvelles initiatives, dont on ignore la date de déploiement et dont l’efficacité est mise en doute par des experts, font suite aux révélations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen. Entendue la semaine dernière devant une commission parlementaire américaine, cette ancienne ingénieure de Facebook a accusé le groupe de Mark Zuckerberg de privilégier «le profit à la sûreté» de ses utilisateurs. Il y a deux semaines, l’entreprise avait déjà plié face aux critiques en annonçant mettre sur pause le développement d’Instagram Kids, version de l’app de messagerie et de partage d’images pour les moins de 13 ans.