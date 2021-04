Vin Diesel : Critiqué pour son service d’ordre «absurde et agressif»

Vin Diesel joue les gros bras au cinéma, mais ce sont les 12 gardes du corps qu’il a embauchés pour ses vacances familiales en République Dominicaine qui ont posé problème à ses voisins.

L’acteur américain Vin Diesel (10 mars 2020/archives). AFP

L'acteur Vin Diesel s'est attiré les foudres de ses voisins en République Dominicaine après avoir engagé des agents de sécurité agressifs qui auraient «interrogé» des habitants et bloqué leur route principale. La star de «Fast and Furious» a passé du temps récemment avec sa famille dans ce pays des Caraïbes, mais la présence et le comportement de ses 12 gardes du corps ont irrité les propriétaires de la communauté fermée que Vin Diesel et sa famille appellent leur «maison».

Un «déploiement sans précédent»

Son voisin immédiat, Diego Arria, originaire de New York, a été tellement irrité qu'il a écrit une lettre à Vin Diesel, lui demandant de «remédier» à la situation, tout en s'interrogeant sur la nécessité d'avoir autant d'agents de sécurité dans «une communauté où personne ne représente une menace pour vous, ou pour quiconque nous rend visite».

Dans la missive, datée du 9 avril (21) et obtenue par TMZ, il écrit: «Depuis quelques semaines, j'ai personnellement été témoin et j’ai parlé avec d'autres propriétaires du déploiement sans précédent et abusif de vos agents de sécurité autour de nos maisons et de la plage. Ils nous interrogent, bloquent notre rue avec cinq ou six 4x4. Ils arrêtent les résidents alors qu'ils marchent quand vous faites du vélo (sic). »

Le voisin pointe du doigt qu’ils vivent déjà dans un endroit très protégé, à l’abri des intrus. «En plus de dix ans, les propriétaires de Fundadores Juanillo Beach n'ont jamais enduré et subi un comportement aussi absurde de la part de quiconque loue une maison dans notre très petite communauté privée et très sécurisée», a-t-il ajouté.

Il poursuit en mettant en garde l’acteur sur le fait que les actions de son équipe de sécurité donnent une mauvaise image, et veut croire qu’il ignore le comportement des gardes. «J'espère que maintenant que vous êtes au courant des pratiques irrégulières et absurdes créées par vos gardes, vous agirez rapidement pour y remédier (sic)», a-t-il conclu.

Distribution de paniers de Pâques

Le porte-parole de Vin Diesel n'a pas encore commenté la controverse, mais une source proche de l'acteur a dit à TMZ que le comédien fréquente régulièrement la République dominicaine depuis deux décennies, et qu'il a seulement engagé une sécurité supplémentaire d'une entreprise locale pour son voyage actuel parce que ses enfants étaient avec lui. Cette personne affirme également que l’acteur n'a jamais eu l'intention d'incommoder ses voisins, et qu'il se promenait à vélo avec ses enfants tout en rendant service aux travailleurs de la communauté, en distribuant des paniers de Pâques pour célébrer la fête.