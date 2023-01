Machine Gun Kelly : Critiqué sur son look, il contre-attaque

Adepte de looks extravagants, Machine Gun Kelly a été fidèle à lui-même lors de sa venue à la Fashion Week, à Milan, lundi 16 janvier 2023. Vêtu d’un ensemble métallique de la marque italienne Dolce & Gabbana, le rappeur a attiré tous les regards. Afin d’accentuer son côté androgyne, le fiancé de Megan Fox avait les yeux maquillés d’une couleur identique à sa tenue. Ravi, l’Américain de 32 ans a posté les photos de son nouveau look sur Instagram. «J’intitule cela: Si Jules de «Euphoria» était venue à Milan», a-t-il écrit en légende, faisant référence au personnage joué par l’actrice transgenre Hunter Schafer, dans la série de HBO.