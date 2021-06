États-Unis : Critiquée, Kamala Harris se rend à la frontière avec le Mexique

Sous le feu des critiques des républicains, la vice-présidente américaine était dans le Texas vendredi, pour constater les «effets» de l’afflux record de migrants.

Le printemps a été marqué par des records d’arrestations à la frontière sud des États-Unis. En mai, encore quelque 180’000 personnes avaient été interpellées après l’avoir traversé clandestinement, un nouveau plus haut depuis 15 ans.

«Le président et moi sommes absolument engagés à nous assurer que notre système migratoire fonctionne et qu’il soit humain, et j’estime réellement que nous faisons des progrès en ce sens», a déclaré la vice-présidente en visite dans la ville texane d’El Paso, alors que le nombre d’arrivées tend à baisser lors des mois chauds de l’été.