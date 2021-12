mom shaming - Critiquée car elle a 19 ans et 4 enfants

«J’ai 19 ans, quatre enfants, un mari et j’adore ma vie», c’est comme ça que Claire, une Américaine, résume sa vie. Enceinte de 5 mois, elle précise: «J’ai eu mon fils, Luke, à 18 ans et son père est parti. J’ai rencontré mon mari quand Luke avait 3 ou 4 mois et nous nous sommes rapidement mariés. Lui a deux enfants – une fille et un garçon – d’une précédente union, mes beaux-enfants.»