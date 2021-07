La Baule (F) : Critiquée parce qu’elle est en vacances, Tiffany réagit

L’ancienne participante de «Mamans et célèbres» a mis les points sur les i après que des internautes se sont permis des commentaires désobligeants.

Les haters et autres trolls ne prennent visiblement pas de vacances. C’est ce qu’a pu constater Tiffany, qui s’est fait connaître grâce à «Mariés au premier regard» et a enchaîné avec «Mamans et célèbres». Alors qu’elle commençait de profiter de congés bien mérités avec son mari, Justin, et leurs deux filles Zélie, 1 an, et Romy, 3 ans, la Française de 30 ans a souhaité partager son bonheur sur Instagram avec une photo de famille sur la plage de La Baule (F). Pas de quoi fouetter un chat.

Et pourtant. Des internautes mal intentionnés s’en sont pris à Tiffany qui avait écrit en légende du cliché que cela faisait plus de quatre ans qu’elle n’avait pas pris de réelles vacances. Selon eux, puisque Tiffany est une influenceuse, elle ne travaille jamais vraiment et reçoit des cadeaux à longueur d’année. Ce genre de commentaire a fait sortir la maman de ses gonds.

Parlant des personnes qui lui avaient écrit pour la critiquer, l’influenceuse a indiqué en story: «Elles étaient outrées car, bien évidemment, toute l’année je ne fous rien et je suis en vacances. Pour rappel, beaucoup d’influenceuses ont des agents, des nounous, des femmes de ménage et n’ont pas rénové deux maisons en cinq ans. Donc, oui, je me sens pleinement légitime de profiter de mes vacances (oui, je ne suis pas à Dubaï tous les trois mois les gars).» Une manière claire de dire aux râleurs qu’elle n’a guère le temps de se reposer et de tacler au passage les starlettes de téléréalité qui passent du bon temps dans la ville des Émirats arabes unis.