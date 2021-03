Kylie Jenner : Critiquée pour avoir incité ses fans à donner de l’argent

La richissime Kylie Jenner a demandé à sa communauté d’être solidaire envers un de ses collaborateurs qui a besoin de coûteux frais médicaux.

Ainsi que le rapporte «The Sun», Kylie, 23 ans, a posté en story Instagram, un texte incitant à donner de l’argent pour aider le malheureux. «Que Dieu veille sur toi et te protège. Que tout le monde prenne un moment pour dire une prière pour lui. Swipez pour aller sur la page de sa cagnotte», a posté la maman de Stormi. Si son intention de base était probablement louable, les internautes n’ont pas tous vu d’un bon œil cette incitation à donner. Surtout à cause de l’immense fortune de Kylie Jenner. «Elle ferait mieux d’ouvrir un de ses Birkin (ndlr: modèle de sac à main iconique de la marque de luxe Hermès) et d’arrêter de nous demander à nous pauvres gens de donner de l’argent», «Le fait qu’elle ait l’audace d’inciter les gens à donner pour son ami alors qu’elle pèse un milliard de dollars en dit long sur son caractère», «Elle possède une fortune d’un milliard, mais a besoin de ton fric. Incroyable», «Je peux de donner un milliard de raisons pourquoi c’est toi qui devrais donner», peut-on lire sur Twitter.