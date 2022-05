Schaffhouse : Des critiques envers un enseignant islamiste condamné

Un jihadiste condamné par la justice donne des cours sur le Coran, dans une mosquée, à Schaffhouse. La situation interpelle.

Osamah M.* a été condamné pour son appartenance à l’État islamique (EI). Dans la mosquée de l’association culturelle islamique de Schaffhouse, à Neuhausen am Rheinfall, cet Irakien de 35 ans y donne néanmoins régulièrement des cours d’arabe et de Coran. Des enfants et des adolescents suivent également ses cours, rapporte la «Weltwoche».

Condamné à la prison

L’enseignant a été arrêté en 2014. On lui reprochait entre autres des projets d’attentats, la diffusion de propagande et sa participation à l’EI. En 2016, le Tribunal pénal fédéral l’a condamné à 4 ans et 8 mois de réclusion pour appartenance à une organisation criminelle. La police fédérale a ordonné son expulsion, assortie d’une interdiction d’entrée illimitée en Suisse. Pourtant cet Irakien reste en Suisse, car il pourrait être menacé de torture et de mort dans son pays d’origine. Du coup, il est admis provisoirement en Suisse.