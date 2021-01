Autriche : Critiqués pour la publication d’une lettre de coronasceptiques

Deux journaux autrichiens ont été critiqués pour avoir accepté de publier une missive d’opposants aux mesures contre la pandémie. Ils se défendent.

Les quotidiens à grand tirage «Österreich» et «Kurier» ont accepté d’imprimer sur une pleine page une «lettre ouverte au gouvernement», affirmant que les masques sont «nuisibles à la santé».

Les quotidiens à grand tirage «Österreich» et «Kurier» ont accepté d’imprimer sur une pleine page une «lettre ouverte au gouvernement», affirmant que les masques sont «nuisibles à la santé» ou que la «vaccination obligatoire» n’a pas été «testée avec fiabilité».

Signée du «comité extraparlementaire d’enquête sur le coronavirus en Autriche», qui compte dans ses rangs des juristes, médecins, scientifiques et artistes, elle fait référence à des «études scientifiques» non spécifiées. D’innombrables textes scientifiques ont au contraire démontré l’efficacité du port du masque pour réduire les risques de contamination et la fiabilité des vaccins, qui restent administrés sur la base du volontariat.