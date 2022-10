Football: Crnogorcevic: «Nous avons gagné un certain respect»

Premier penalty manqué

«C’est incroyable», souffle la Bernoise, qui a par la même occasion raté son premier penalty en équipe nationale. «C’était vraiment un mauvais timing, glisse-t-elle en riant. Maintenant, ça ne me dérange pas trop, mais ça aurait été une autre histoire si on ne s’était pas qualifiées…» Un but de Humm à la 121e a toutefois libéré les joueuses helvétiques.

L’Euro à la maison?

Quelques heures plus tard, la Suisse confirmait officiellement sa candidature pour l’organisation de l’Euro 2025. Preuve que le football féminin prend un peu plus d’importance chaque jour. Mais jusqu’où ira-t-il? «Nous avons gagné un certain respect», se réjouit la joueuse. Elle remarque toutefois que le chemin reste long à parcourir pour que les jeunes disposent de meilleures infrastructures. «C’est ce que le foot féminin et les filles méritent.» À 32 ans, Crnogorcevic a toutefois encore des choses à accomplir avant de raccrocher les crampons. Un dernier Euro à domicile peut-être? «On serait à la maison. Ce serait parfait, pour l’histoire, de terminer ma carrière de cette manière.»