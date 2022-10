Festival à Étagnières (VD) : Croc’ the Rock paré à faire vrombir ses enceintes

Après avoir célébré sa 10e édition en 2021, la manifestation du Gros-de-Vaud continue sur sa lancée avec sa recette gagnante: «Une programmation de qualité hors des circuits commerciaux dont le but est de faire découvrir les subtilités des nuances du rock», selon les organisateurs. Du 27 au 29 octobre 2022, une petite quinzaine de groupes vont se succéder sur la scène du Croc’ the Rock dans la salle de l’Étang à Étagnières. On y verra Temples «groupe mythique de la scène rock psychédélique dont le concert s’annonce mémorable», Pillow Queens «révélation de la scène rock irlandaise» ou encore Émilie Zoé «extraordinaire en ouverture de Nick Cave au Montreux Jazz en juillet 2022».