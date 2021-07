Le Crock’Alt fera du bien aux oreilles et au ventre

Le Locle (NE) : Crock’Alt fera du bien aux oreilles et au ventre

Les organisateurs du Rock Altitude Festival proposeront une expérience gustative et musicale les 13 et 14 août 2021 dans la patinoire du Locle (NE).

La période a poussé les organisateurs du Rock Altitude à faire preuve de beaucoup d’originalité pour monter cet été un événement musical tout en prenant le moins de risques sanitaires possible. Et, c’est peu dire que leur Crock’Alt, qui pourra accueillir 500 personnes par soir, est alléchant. Il proposera de déguster, assis à l’abri dans la patinoire du Locle, un menu entrée-plat-dessert avec entre chaque service un concert. «On voulait proposer une expérience différente, pas seulement organiser un festival en format réduit. Là, on ne va pas juste à un concert, mais à une soirée entière, repas compris. Et ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que ce sont les plats qui sont servis entre les concerts, et pas les concerts entre les plats! La musique doit rester au centre», précise Fabien Zennaro, co-organisateur.