Texas : Crocs pour tous dans l’ancien lycée de Post Malone

Le rappeur a offert une paire de sa dernière ligne de chaussures en date à chaque élève et chaque membre du personnel de l’école qu’il a fréquentée.

Rappeur à succès, producteur de vin et créateurs de Crocs, Post Malone s’est fait une place au soleil. Il n’en oublie pas pour autant d’où il vient et son geste envers son ancien lycée en est la preuve. Mercredi 9 décembre 2020, tous les élèves et les employés – soit environ 2000 personnes selon TMZ – de la Grapevine High School, au Texas, ont reçu une paire de la dernière ligne de Crocs en date créée par l’artiste de 25 ans alors qu’elle était déjà en rupture de stock aux États-Unis.