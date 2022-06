Croisière Belle Époque sur le lac de Neuchâtel 

Doté de roues à aubes et long de 46 mètres, le Neuchâtel transporte encore jusqu’à 300 personnes sur les lacs de Bienne, de Neuchâtel et de Morat.

Pesant à peu près autant qu’une baleine bleue et fêtant ses 110 ans cette année, le Neuchâtel est le dernier bateau à vapeur de la région Jura & Trois-Lacs. Doté de roues à aubes et long de 46 mètres, il transporte encore jusqu’à 300 personnes sur les eaux des lacs de Bienne, de Neuchâtel et de Morat du mercredi au dimanche pendant les mois d’été, ce qui est loin d’être aussi évident qu’il n’y paraît. Le reste du temps, il reste au port et on y respire l’air frais du lac face à une assiette de poisson pané.

Reprise du service en 1965

Dernier bateau à vapeur de type demi-salon en circulation en Suisse, le Neuchâtel a été construit en 1912 par Escher Wyss AG, à Zurich. Grâce à sa conception particulièrement profonde, avec une cheminée inclinable, des manches à air démontables et un salon encastré dans la coque, il peut passer sous tous les ponts des canaux de la Thielle et de la Broye. En 1913, il circulait quotidiennement entre Neuchâtel et Bienne; à peine un an plus tard, cette liaison s’arrêta brusquement et le trajet ne fut assuré que les dimanches de beau temps. Le bateau reprit un service régulier à partir de 1961, qui cessa de nouveau en 1965 en raison d’une baisse de popularité, puis fut mis hors service en 1969 à la suite d’une avarie de chaudière. L’histoire du «Neuchâtel» a décidément été mouvementée.

Reconversion en restaurant