La pandémie ne s’arrête pas aux portes de l’église. Une femme l’a récemment appris à ses dépens à Baden (AG). L’employée d’une entreprise de sécurité, âgée de 37 ans, a dû se rendre à l’évidence: à cause du coronavirus, la maison du seigneur n’est plus ouverte à tout le monde. Du moins pas à ceux qui souhaitent manger leur croissant et boire leur café à l’abri du froid.

Interrogée par le «Badener Tagblatt», la trentenaire explique qu’elle a opté pour l’église réformée pour faire sa pause puisque tous les restaurants et les bars étaient fermés et qu’il faisait très froid dehors. «Il n’y avait personne. Je me suis comportée de manière discrète et respectueuse.» Or, elle a rapidement été interpellée par une employée des lieux, qui l’a sommée de s’en aller. Le problème: la trentenaire avait momentanément enlevé son masque pour manger son croissant et boire son café.

«Le port du masque est obligatoire»

Rapidement, la situation a dégénéré. Pour finir, la police a dû intervenir. La trentenaire regrette: «La dame aurait simplement pu me signaler mon erreur au lieu de me virer sur-le-champ sur un ton malhonnête.» L’Alémanique a entre-temps digéré les événements et avoue: «Avec le recul, je n’aurais pas dû boire mon café dans l’église et enlever mon masque.» Elle souligne néanmoins qu’aucun panneau n’interdit aux gens de manger ou de boire dans l’édifice.