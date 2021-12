Genève : Croix gammée pour «intimider» un syndicaliste

Un symbole nazi a été dessiné sur la boîte aux lettres d’un militant opposé aux idées d’Eric Zemmour, récemment passé par Genève. Plainte pénale a été déposée.

C’est un «acte d’intimidation contre toute personne qui exprime ses opinions antifascistes et antiracistes». Les syndicats et une vingtaine de personnalités politiques genevoises - de gauche et quelques-unes de droite - ont dénoncé dans un appel public «l’attaque directe» dont a été victime Paolo Gilardi. Ce dernier a représenté la Communauté genevoise d'action syndicale aux manifestations en marge de la récente venue à Genève du candidat d’extrême droite à la présidentielle française, Eric Zemmour. Le 12 décembre dernier, la boîte aux lettres du syndicaliste a été marquée d’une croix gammée. Celui-ci a déposé plainte pénale pour intimidation, menace, apologie des symboles nazis et dommages à la propriété.

Les signataires de l’appel s’insurgent contre cet «acte ignoble», illustré par le symbole d’une «idéologie de la haine et de la mort», et dénoncent l’usage d’une arme «classique et brutale de tous les courants anti-démocratiques: la peur». Ils dénoncent aussi la banalisation des idées racistes et négationnistes. Durant la seconde guerre mondiale, le régime nazi – qui prônait la suprématie de la race aryenne – a notamment assassiné dans ses camps d’extermination des millions de personnes, femmes et enfants compris, parce qu’elles étaient juives ou jugées de race inférieure.