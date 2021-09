Neuchatel – Croque-mort jugé pour avoir accepté trop de monde aux enterrements

Neuchâtel : Croque-mort jugé pour avoir accepté trop de monde aux enterrements

Ce printemps, les normes Covid ne permettaient que cinq personnes aux cérémonies d’inhumation. Un responsable de pompes funèbres en a laissé participer davantage.

Mercredi, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (NE), s’est attardé sur une affaire en liens avec les mesures sanitaires. Alors que les normes en vigueur ce printemps limitaient l’affluence aux cérémonies d’inhumation à cinq personnes, un responsable de pompes funèbres neuchâtelois en a laissé participer davantage à deux occasions. La première fois, elles étaient 15 et, la seconde, 13, explique «Arcinfo». Le croque-mort savait qu’il était en tort, mais ne pouvait se résoudre à refuser des gens. «Comment peut-on trancher entre les enfants, les conjoints et les petits-enfants?» demande-t-il.