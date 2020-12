Série : «Crossing Swords»: Ne vous fiez pas aux apparences

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la série animée de Hulu, qui arrive sur Canal+, n’a rien d’un programme pour enfants.

Ils sont mignons les petits bonshommes de «Crossing Swords» avec leur petite tête ronde et leur corps sans bras. Enfin, jusqu’à ce qu’ils ouvrent la bouche. Parce que contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette série animée proposée par Hulu aux États-Unis et disponible sur Canal+ en clair dès le 21 décembre 2021 n’est absolument pas destinée aux enfants. Meurtres, sexe et grossièretés jalonnent chacun des dix épisodes de la première saison.