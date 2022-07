Environnement : Croulant sous les déchets plastiques, l’Inde bannit les pailles et les gobelets

Environnement : Croulant sous les déchets, l’Inde bannit des plastiques à usage unique

Le gouvernement indien a interdit vendredi plusieurs plastiques à usage unique pour lutter contre les déchets qui asphyxient les rivières et empoisonnent la faune et la flore.

Des vaches broutant du plastique? Une image désormais banale dans de nombreuses villes indiennes. Des éléphants des forêts du nord de l’État d’Uttarakhand en portent même des traces dans leurs excréments, révèle une étude. L’Inde génère autour de quatre millions de tonnes de plastique par an, dont un tiers n’est pas recyclé et finit dans divers cours d’eau et décharges. Ces déchets prennent régulièrement feu, aggravant la pollution de l’air.