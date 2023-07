Fribourg: Croyant bien faire, elle jetait ses déchets en forêt

À l’autre bout du monde, son geste aurait été considéré comme une bonne action. Mais, ici, cela lui a valu une contravention. En juillet 2022, une Cambodgienne a jeté des restes de viande et de vieux pain, dans la forêt de Stockerawald, à Guin (FR). Une tierce personne a découvert ces déchets et a contacté la police cantonale. Conformément aux dispositions en vigueur, la voirie de Guin est intervenue pour les éliminer.

Or, notre quinquagénaire cambodgienne, voyant que la nourriture avait disparu, s’est imaginé que des animaux sauvages s’étaient servis. Et, voulant continuer de les aider, elle est revenue déposer ses déchets à de nombreuses reprises à cet endroit. En tout, entre juillet et octobre, la voirie de Guin a évacué environ 380 litres de nourriture. La contrevenante s’est finalement fait attraper en flagrant délit le 16 octobre.

Au moment de rédiger sa condamnation, le Ministère public a tenu compte du contexte ainsi que de la situation financière précaire de la quinquagénaire. Cette dernière n’a dès lors écopé «que» de 100 francs d’amende. Pour rappel, le principal risque associé à l’élimination illégale des déchets est la transmission d’agents pathogènes ou de contaminants chimiques. Les animaux nécrophages, y compris les animaux sauvages et la vermine, peuvent se nourrir de viande contaminée et transmettre des maladies aux animaux domestiques et, indirectement, aux humains. De plus, nourrir les animaux sauvages peut modifier leur comportement.