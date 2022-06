Débat sur le prix de l’essence: «Croyez-vous vraiment que crier sur vos collègues va les convaincre?»

Comment faire pour que, quand les prix augmentent et que les salaires stagnent, la population puisse toujours consommer autant? C’est la question à laquelle l’UDC a soumis le Conseil national jeudi, après avoir fait chou blanc face au Conseil des États lundi . La session a donné lieu à une belle foire d’empoigne.

Fougueux, Benjamin Giezendanner (UDC/AG) s’est lancé dans un plaidoyer pour la baisse des taxes sur l’essence. «Quand on arrive à la station-service et qu’on voit les prix, c’est l’horreur», a-t-il dit. Il a été énergique et virulent à tel point que Philippe Nantermod (PLR/VS) a demandé la parole pour une question: «Est-ce que vous croyez vraiment que crier sur vos collègues va les convaincre?» «Ne rien faire aujourd’hui n’est pas une option. Vous avez la possibilité de montrer à la population que vous en avez quelque chose à faire», a insisté l’Argovien.