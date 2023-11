Crue de l’Arve à Genève: cinq ponts sur huit sont fermés

La circulation sera très fortement perturbée à Genève ce mercredi matin. En raison de la crue de l’Arve, cinq des huit ponts qui l’enjambent sont totalement fermés. Autrement dit, les voitures y sont interdites, mais aussi les piétons, les bus et les trams. Seuls demeurent ouverts les ponts de Sierne (en contrebas de Veyrier), de Saint-Georges (en contrebas du bois de la Bâtie) et Hans-Wilsdorf (entre la patinoire des Vernets et la tour de la RTS). Les ouvrages fermés sont les suivants: Vessy, Val d’Arve, Fontenette, Carouge et Acacias (les deux derniers accueillant d’ordinaire des trams, qui ne passeront donc plus).