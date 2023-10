Cruelle désillusion pour les équipes européennes aux Worlds 

Pour la première fois depuis 2014, il n’y a aucune équipe du LEC, le championnat européen de «League of Legends», en play-off des Worlds. Les quatre teams ont été éliminées à l’issue des «rondes suisses», où il fallait éviter d’accumuler trois défaites. Les deux principales contre-performances sont celles de G2 et de Fnatic, qui se sont inclinées dimanche face aux Chinois BLG et ­Weibo, respectivement. Cette dernière équipe avait été, auparavant, la tombeuse d’une autre représentante du LEC, les Mad Lions.

Quant à l’équipe genevoise BDS, brillamment qualifiée à l’issue du play-in, elle a ensuite perdu ses trois matches. Elle n’a toutefois pas démérité, notamment face à l’ogre chinois JDG. Ce dernier est qualifié pour les quarts de finale, tout comme les trois autres équipes de l’Empire du Milieu (BLG, LNG et Weibo), ainsi que trois structures sud-coréennes (Gen.G, T1 et KT). Seule une équipe ne représentera pas l’Asie: les Nord-Américains NRG, qui feront toutefois figure d’outsiders.

Programme des quarts

En quarts de finale, il y aura trois duels entre la Chine et la Corée du Sud, avec BLG contre Gen.G vendredi 3 novembre, JDG face à KT samedi 4 novembre et LNG contre T1 dimanche 5 novembre. Le match entre la Chine et l’Amérique du Nord mettra donc aux prises Weibo face à NRG, jeudi 2 novembre. Tous les matches se dérouleront en Bo5 et débuteront à 9h (heure suisse).