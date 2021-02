Le triple vainqueur en Grand Chelem a alors commencé une longue traversée du désert. Breaké après quatre fautes directes dès le début de la deuxième manche, il a perdu six jeux de suite en se débarrassant des balles les unes après les autres . Les jambes dans le coton, la goutte au front, « Stan The Man » n’a été que l’ombre de lui-même. Et on était alors pas très loin de penser qu’il était déjà a rrivé a u bout de sa route à l’Open d’Australie .