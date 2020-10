France : Crues dans la région niçoise, dix personnes portées disparues

Parmi les possibles victimes des fortes crues, on compte deux pompiers emportés dans leur véhicule alors qu’ils menaient des opérations de secours.

En plus des six personnes recherchées en début de soirée, deux pompiers ont été portés disparus vers 23 heures, alors qu’ils menaient des opérations de secours, ont indiqué les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes.

Maison écroulée

Plus tôt dans la soirée, la préfecture a indiqué avoir reçu des signalements «là où des témoins ont signalé des personnes au bord de l’eau et qui n’y étaient plus quelque temps après, donc pas de signalement précis mais nous avons quand même déclenché les secours», a indiqué Philippe Loos.

235 mm en quelques heures

Dans l’après-midi, la crue d’une rivière d’une localité voisine a provoqué l’effondrement d’un pont, selon les pompiers. «D’ores et déjà les dégâts sont considérables à Saint-Martin-Vésubie, qui est l’épicentre du phénomène et où il est tombé 235 mm d’eau en quelques heures», a décrit à l’AFP Éric Ciotti.

Selon l’élu, la station-service du village a été emportée, «des maisons ont été fortement endommagées, le stade et le cimetière sont noyés». En début de soirée, les pompiers des Alpes-Maritimes dénombraient 141 interventions et faisaient état de routes coupées dans la vallée de la Roya, près de la frontière italienne, où des habitants ont été évacués.

Crue «exceptionnelle»

Loi des séries

Jeudi, la tempête Alex a traversé la Bretagne avec des rafales de vents allant jusqu’à 186 km/h à Belle-Ile-en-Mer et a privé jusqu’à 100’000 foyers d’électricité. Vendredi soir, douze départements restaient en vigilance orange aux vents violents, pluies et orages, le Finistère et les Côtes-d’Armor, mais aussi une bande de l’est de la France, de la Saône-et-Loire au Var et la Corse-du-Sud.