France : Crues dans le sud-ouest: le pic est atteint

Jeudi, la décrue s’amorçait dans des départements français du sud-ouest, frappés par des inondations.

À La Réole en Gironde, une commune habituée aux caprices de la Garonne, l’eau s’est infiltrée dans des commerces et habitations sans provoquer de dégâts majeurs et le nettoyage a commencé sous un épais brouillard, jeudi matin, a constaté un journaliste de l’AFP.

Impressionnantes inondations

Une surestimation erronée, liée à «une erreur humaine» de prévisionnistes «sur le pont depuis une semaine» avec les crues dans tout le grand Sud-Ouest, et corrigée tardivement le jour même après «un problème technique», a plaidé Pierre-Paul Gabrielli, responsable des risques naturels et hydrauliques à la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).

«On est désolé, on comprend la colère des élus et on est tout à fait prêts à travailler davantage avec eux», a-t-il ajouté. Dans la commune de Cadillac, plus en amont, les débordements du fleuve n’ont impacté aucune habitation, a affirmé la mairie qui attend «sans inquiétude» le pic prévu pour l’après-midi.