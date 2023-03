Streaming : Crunchyroll, l’ex-site pirate devenu géant de l’anime japonais

Surfant sur le succès croissant de ce média autrefois mal considéré, Crunchyroll revendique aujourd’hui 10 millions d’abonnés payants dans 200 pays et territoires. La plateforme a été rachetée fin 2020 pour près de 1,2 milliard de dollars par Sony et fusionnée avec Funimation, son propre service de streaming d’anime. «L’anime se développe à grande vitesse depuis longtemps. Mais nous sommes ravis de le voir devenir un mouvement mondial et être adopté dans le monde entier», déclare à l’AFP, le président de Crunchyroll, Rahul Purini.