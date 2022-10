Cruz Beckham fait appel à l’auteur de Rita Ora

Royaume-Uni : Cruz Beckham fait appel à l’auteur de titres pour Rita Ora

Le plus jeune fils de Victoria et David prépare activement le lancement de sa carrière de chanteur en s’entourant de faiseurs de tubes.

Dans la famille Beckham, je demande le troisième enfant, Cruz. Âgé de 17 ans, l’adolescent compte bien se faire un prénom dans le monde de la pop. Après avoir sorti un single en 2016, «juste pour le fun» , le Britannique a désormais décidé de préparer sa carrière dans la musique avec le plus grand sérieux et en s’entourant des bonnes personnes.

En février 2022, Cruz avait déjà confié qu’il collaborait avec Poo Bear, auteur des tubes «Yummy», «What Do You Mean?» «Intentions» et «Where Are U Now» interprétés par Justin Bieber. Mercredi, le «Mirror» a rapporté que l’équipe autour du chanteur s’était agrandie avec l’arrivée de Kristoffer «Koda» Eriksson. Ce Suédois a notamment travaillé avec Rita Ora et est derrière le titre «You» de Regard, Troye Sivan et Tate McRae.