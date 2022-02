Los Angeles : Cruz Beckham veut devenir une popstar

Le fils cadet de David et Victoria Beckham compte percer dans la musique. Il collabore avec l’un des compositeurs de Justin Bieber.

Alors qu’il a fêté ses 17 ans, dimanche 20 février 2022, Cruz Beckham sait déjà dans quel domaine professionnel il veut faire carrière: la musique. Le fils de David et Victoria Beckham, qui a sorti un premier single à l’âge de 11 ans, compte bien devenir une popstar. Interviewé par «i-D magazine», pour lequel il a posé torse nu en couverture, l’ado a révélé qu’il avait enregistré des titres avec l’Américain Poo Bear. Ce dernier est auteur-compositeur à l’origine de plusieurs tubes de Justin Bieber comme «Yummy», «What Do You Mean?» , «Intentions», «Where Are U Now». «Nous avons passé du temps en studio d’enregistrement à plusieurs reprises et on a fait des chansons ensemble», a précisé Cruz dans la revue. Ces titres parleront de ses «expériences personnelles». Alors qu’il s’était imaginé faire le même métier que son père, le jeune homme a changé d’avis. «J’ai pensé que je voulais faire du football et j’en ai fait pendant un moment. Mais, maintenant, j’ai trouvé exactement ce que je veux faire.»