Football: Crypto.com renonce à mettre ses millions dans la Ligue des champions

Les cryptomonnaies ne sont plus forcément les bienvenues non plus. Des autorités régulatoires, en Angleterre notamment, ont interdit la publicité de tokens et autres biens de ce type. En cause: la volatilité des jetons et de certaines monnaies - capables de s’effondrer à toute vitesse. «Ces publicités sont irresponsables car elles profitent de l’inexpérience ou de la crédulité des consommateurs et banalisent l’investissement dans des actifs crypto», affirme l’Autorité reine en matière de standards de publicité.