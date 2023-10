Cryptomonnaies: Au procès de Sam Bankman-Fried, «mensonges» contre «bonne foi»

Sept chefs d’accusation

Sept chefs d’accusation ont été retenus contre le trentenaire, principalement fraude, détournement et association de malfaiteurs. Il est passible de plus de 100 ans de prison en cas de condamnation.

«Sam n’a escroqué personne», a répliqué Mark Cohen, l’un des avocats de l’accusé. «Il n’y a pas eu de vol.» Le conseil a reconnu que des fonds de FTX avaient été utilisés par Alameda, mais a assuré qu’il s’agissait simplement de faire fructifier cet argent et non de le détourner. À plusieurs reprises, il a évoqué la «bonne foi» pour décrire le comportement de son client lorsqu’il était aux manettes de FTX.

Son ex-petite amie va témoigner

Comme prévu, il a mis en cause Caroline Ellison, ancienne petite amie de Sam Bankman-Fried, qui l’avait placée à la tête d’Alameda. Selon lui, elle n’aurait, notamment, pas suivi le conseil de «SBF», qui lui avait suggéré d’utiliser des instruments financiers pour se couvrir contre un possible dérapage du marché des cryptomonnaies.

Mais pour l’accusation, Sam Bankman-Fried «a agi comme s’il n’était plus aux commandes d’Alameda, alors que c’était faux», a affirmé Thane Rehn, pour qui Caroline Ellison n’était qu’un «prête-nom». Également mise en cause, Caroline Ellison a plaidé coupable, en décembre, de sept chefs d’accusation et accepté de collaborer avec le procureur fédéral de Manhattan. Thane Rehn a indiqué mercredi que, comme attendu, la jeune femme témoignerait lors du procès, et raconterait, à cette occasion, comment «elle et l’accusé (avaient) volé de l’argent aux clients» de FTX.