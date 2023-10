Cryptomonnaies: L’ex-petite amie de Sam Bankman-Fried le met en cause

Getty Images via AFP

Caroline Ellison, à New York, le 10 octobre 2023.

Caroline Ellison, l’ancienne petite amie de Sam Bankman-Fried, a décrit mardi l’ex-idole des cryptomonnaies comme capable de puiser, sans états d’âme, dans les fonds de clients pour alimenter ses projets risqués. «Il était le patron d’Alameda et le propriétaire d’Alameda et il m’a donné des instructions pour commettre ces crimes», a déclaré Caroline Ellison lors du procès fédéral de «SBF», à New York.