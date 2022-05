Crystal Murray, une pépite musicale et engagée

En concert à Genève : Crystal Murray, pépite musicale révolutionnaire

La jeune Parisienne commence à se faire un joli nom sur la scène. Elle sera à découvrir à l’Alhambra, à Genève, samedi 7 mai 2022.

Crystal Murray a seulement 20 ans et déjà une farouche envie de changer les choses. «L’industrie musicale en place pense que rien n’a changé au cours des 20 dernières années. Elle a ses règles et je pense qu’elles ont besoin d’une mise à̀ jour. Nous, les personnes de couleur, les jeunes, faisons partie de ceux qui doivent commencer à réécrire ces règles. C’est nous qui créons la musique d’aujourd’hui. À l’inverse de l’industrie, nous savons qu’il n’y a pas de recette miracle pour écrire un tube», lâche-t-elle dans sa bio . Celle qui a écrit ses premières chansons à 15 ans présentera son inclassable deuxième EP, samedi 7 mai 2022, sur la scène de l’Alhambra, à Genève.

«J’ai conservé ma base de jazz et de soul, mais je l’ai détournée afin d’inclure non seulement un pan de ma culture afro-américaine, mais aussi de ma culture espagnole, ainsi que mon côté rave, car j’ai grandi en écoutant de la musique électronique à Paris. Je n’ai pas de frontières, j’ai tellement de choses dans le sang que je ne peux pas me contenter d’un seul type de son, d’une seule influence», détaille la fille du saxophoniste américain de jazz, David Murray. Crystal est également réputée pour ses prestations en live. «J’ai envie de mettre plus d’énergie dans mon chant. En fait, sur scène, il n’y a que de l’énergie», a-t-elle encore estimé pour Konbini.