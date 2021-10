E-sport  – «CS:GO» en ébullition pour le premier Major depuis 2019

Après deux ans d’attente et d’incertitudes, les fans de «Counter-Strike» sont à la fête: le PGL Major Stockholm, qui débute demain dans la capitale suédoise, célèbre le retour en chair et en os de la plus prestigieuse compétition internationale sur le jeu de tir de Valve. Après le report, puis l’annulation, de l’ESL One Rio, il s’agit du premier Major depuis le StarLadder de Berlin en septembre 2019, et du 16e dans l’histoire de «CS:GO».