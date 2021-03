Politique : Cuba à l’aube d’une ère sans Fidel ni Raul Castro

Cuba est gouverné depuis 1959 par la famille Castro, mais il n’en ira plus de même dès le congrès du Parti communiste prévu en avril. Un tournant historique.

L’heure de la retraite a sonné pour Raul Castro: l’ex-président de Cuba lâchera les rênes du Parti communiste lors du congrès d’avril, quittant le devant de la scène comme avant lui son frère Fidel, décédé en 2016. S’ouvrira alors une nouvelle ère pour l’île, gouvernée depuis 1959 par la célèbre fratrie et désormais menée par une génération plus jeune et devant à la fois perpétuer cet héritage et tracer sa voie.