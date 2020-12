Caraïbes : Cuba abandonne la hausse des tarifs d’électricité prévue

Un ensemble de mesures économiques doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2021 à Cuba, en même temps que l’unification des deux monnaies en vigueur.

Ajustement économique

Parmi ces mesures, étaient prévues une augmentation de 525% du salaire minimum et de 450% des retraites mais également d’un certain nombre de prix de produits et services, parmi lesquels l’électricité. Cette dernière mesure a entraîné un mouvement de contestation, qui s’est exprimé tant sur les réseaux sociaux que dans la presse nationale.