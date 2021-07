Caraïbes : Cuba accuse Washington d’être derrière les manifs sur l’île

Le président cubain a critiqué lundi la «politique d’asphyxie économique» des États-Unis ayant selon lui mené aux manifestations anti-pouvoir.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a rendu responsable lundi le gouvernement américain des manifestations historiques survenues la veille, via sa «politique d’asphyxie économique», tandis que Washington et l’Union européenne appellent au calme.

Arrivé fin 2018 à Cuba, l’internet mobile, qui a permis dimanche la diffusion en direct d’une quarantaine de manifestations anti-gouvernement à travers l’île, restait coupé lundi soir. Les rues de La Havane étaient quant à elles sillonnées par la police et l’armée, ont constaté des journalistes de l’AFP, mais le calme était revenu après les échauffourées de la veille. Plusieurs dizaines de personnes, dont des journalistes indépendants cubains, ont été arrêtées et leurs proches se pressaient lundi aux abords des postes de police pour avoir des nouvelles.

Nouveaux heurts

En fin de journée, une manifestation d’une centaine de personnes a éclaté dans un quartier de La Havane, la Güinera, aux cris de «A bas le communisme» et «Patrie et vie» (du nom d’une chanson polémique), avant des heurts avec les forces de l’ordre qui ont arrêté au moins cinq personnes, ont constaté des journalistes de l’AFP.

«On sait qu’à Cuba, tout le monde est déchaîné, certains pour le gouvernement et d’autres contre, mais cela ne profite à personne», regrettait Dolores Gonzalez, femme au foyer de 57 ans habitant dans ce quartier pauvre, en regardant la rue jonchée de verre et de pierres.

Excédés par la crise économique qui a aggravé les pénuries d’aliments et de médicaments et poussé le gouvernement à couper l’électricité plusieurs heures par jour, des milliers de Cubains étaient sortis spontanément dimanche dans les rues de dizaines de villes et villages, aux cris de «Nous avons faim», «Liberté» et «A bas la dictature». Une mobilisation inédite à Cuba, où les seuls rassemblements autorisés sont généralement ceux du Parti communiste (PCC, unique).