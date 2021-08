Coronavirus : Cuba autorise d’urgence Soberana, son second vaccin

Après Abdala, Soberana. Cuba a annoncé, vendredi, avoir autorisé en urgence l’utilisation de son deuxième vaccin contre le Covid. Des pays sont déjà intéressés.

Soberana, qui, selon les autorités sanitaires cubaines, a une efficacité de 91,2% contre les cas symptomatiques, fait partie d’un programme de vaccination qui combine deux doses de Soberana 02 et une troisième de Soberana Plus.

Triple dose pour trois millions de Cubains

Les injections de Soberana et d’Abdala, également vaccin à trois doses, ont débuté en mai à Cuba, dans le cadre d’une intervention de santé publique réservée aux zones les plus touchées. Un peu plus de trois millions de Cubains ont reçu trois doses des vaccins Soberana ou Abdala.

Les infections ont grimpé en flèche en juillet et, dans certaines provinces du pays, des pénuries d’oxygène ont été signalées. En 24 heures, entre jeudi et vendredi, 9764 cas et 78 décès ont été enregistrés, portant le nombre total de cas à 564’011 et de décès à 4397.