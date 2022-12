Diplomatie : Cuba et Russie veulent renforcer leur «partenariat stratégique»

Les présidents cubain Miguel Díaz-Canel et russe Vladimir Poutine ont discuté sur «des projets communs et mutuellement bénéfiques en matière d’énergie et d’industrie».

Le président cubain Miguel Díaz-Canel lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba au Palais des Congrès à La Havane, Cuba, le 14 décembre 2022. REUTERS

Les présidents cubain Miguel Díaz-Canel et russe Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone et souhaitent renforcer leur «partenariat stratégique» en 2023, selon un communiqué officiel cubain rendu public jeudi. «Les deux dirigeants ont discuté sur des projets communs et mutuellement bénéfiques en matière d’énergie et d’industrie. Ils ont également exprimé leur volonté commune de continuer à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays», indique le communiqué publié dans le quotidien d’État «Granma».

Lors de la conversation, qui s’est tenue mercredi, «nous avons passé en revue les excellents résultats de notre récente visite en Russie et ratifié la volonté commune d’approfondir le dialogue politique et les liens économiques, commerciaux, financiers et de coopération», a déclaré M. Díaz-Canel sur son compte Twitter.

Tournée internationale

Le président cubain, dont le pays fait face à la pire crise économique depuis trente ans, s’est rendu fin novembre en Russie, lors d’une tournée internationale qui l’a également conduit en Algérie, en Turquie et en Chine. À l’issue de la tournée, M. Díaz-Canel a indiqué avoir signé plusieurs accords en matière d’approvisionnement en pétrole avec la Russie et l’Algérie, en vue de stabiliser la production d’électricité et de relancer l’économie. Depuis mai, Cuba a souffert d’un déficit chronique de production électrique entraînant de réguliers délestages dans le pays, y compris dans la capitale. Mais la situation s’est stabilisée depuis la seconde quinzaine de décembre, avec des coupures beaucoup plus rares. Le gouvernement russe a également accordé récemment à l’île communiste un don de 25’000 tonnes de blé, selon «Granma».

Embargo américain pesant

En parallèle, le président cubain a reçu, mercredi à La Havane, le sénateur démocrate américain Ron Wyden, partisan de l’abrogation de l’embargo et des sanctions prises par Washington à l’encontre de Cuba. «J’ai reçu le sénateur américain Ron Wyden, auquel j’ai exprimé ma volonté de travailler ensemble pour améliorer les relations bilatérales au bénéfice de nos peuples», a déclaré le chef de l’État sur Twitter, ajoutant lui avoir détaillé «l’impact sur la population cubaine les mesures extrêmes du gouvernement des États-Unis».

En 2021, le sénateur Wyden et d’autres parlementaires démocrates avaient présenté un projet de loi pour mettre fin à l’embargo américain contre Cuba, en vigueur depuis 1962.