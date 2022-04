Etats-Unis: Cuba Gooding Jr reconnaît avoir embrassé une serveuse de force

États-Unis : Cuba Gooding Jr reconnaît avoir embrassé une serveuse de force

Au total, plus de 20 femmes accusent l’acteur américain d’attouchements sur plusieurs décennies.

L’acteur américain Cuba Gooding Jr a reconnu avoir embrassé une serveuse de force, a indiqué mercredi son avocat, dans le cadre d’un accord devant un tribunal de New York qui verra d’autres plaintes pénales contre lui abandonnées.

Star de «Jerry Maguire» et Oscar du meilleur second rôle en 1997, l’acteur de 54 ans a été accusé par plus de 20 femmes d’attouchements sur plusieurs décennies. Il a été poursuivi après les plaintes de trois d’entre elles.