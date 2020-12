Diplomatie : Cuba propose un dialogue à Washington

Le président Miguel Diaz-Canel a exprimé jeudi la disposition de Cuba à discuter «de n’importe quel sujet» avec les États-Unis, où Joe Biden doit succéder en janvier à Donald Trump, sans renoncer au socialisme.

«Comme cela a déjà été dit avec assez de clarté, nous sommes disposés à discuter de n’importe quel sujet. Ce que nous ne sommes pas disposés à négocier, ce sur quoi nous ne céderons pas un centimètre, c’est la révolution, le socialisme et notre souveraineté», a déclaré Miguel Diaz-Canel à l’issue de la session annuelle du Parlement cubain. «Les principes ne seront jamais sur la table», a insisté le président cubain, qui parlait six ans jour pour jour après le rétablissement des relations entre La Havane et Washington.