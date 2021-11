Liberté de la presse : Cuba retire ses accréditations à l’équipe de l’agence espagnole Efe

Cinq journalistes basés à La Havane de l’agence de presse espagnole Efe ont vu leurs accréditations de travail retiré. Cette décision intervient deux jours avant la manifestation de l’opposition.

«Ils nous ont convoqués en urgence», et «ont demandé de rendre nos accréditations», a déclaré à l’AFP Atahualpa Amerise, chef de la rédaction du bureau qui compte trois rédacteurs, un photographe et un vidéaste. «Quand nous leur avons demandé les motifs, ils ont invoqué la réglementation sur la presse étrangère», a-t-il ajouté, sans préciser la raison exacte de cette décision qui leur interdit d’exercer le journalisme sur l’île.

Le gouvernement dénonce une «tentative de déstabilisation»

Ces manifestations, aux cris de «Nous avons faim» et «Liberté», s’étaient soldées par un mort, des dizaines de blessés et 1270 personnes arrêtées, dont 658 restent détenues, selon l’ONG Cubalex. Le gouvernement estime qu’il s’agit d’une tentative de déstabilisation et a accusé les organisateurs d’être financés par les États-Unis à cette fin.