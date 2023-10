Cuba: Un mort et deux disparus dans l’effondrement d’un immeuble

À Cuba, au moins une personne est morte et deux autres sont portées disparues après l’effondrement d’un immeuble à La Havane, dans lequel habitaient une cinquantaine de personnes, ont annoncé, mercredi, les secours et des médias d’État.

Blessés pas en danger

Deux personnes ont été blessées et transférées à l’hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger, explique le quotidien officiel «Granma», qui précise que les secours ont été dépêchés sur les lieux, dans la Vieille Havane, aux alentours de 23h, mardi (mercredi à 5h en Suisse). Cinq camions et une grue ont été envoyés sur place.

Près de 40% de logements en mauvais ou en très mauvais état

Faute de maintenance, des immeubles s’écroulent régulièrement dans certains quartiers anciens de la capitale cubaine. Ces effondrements sont plus nombreux pendant la saison des pluies et des ouragans, de juin à novembre. Or la capitale cubaine a connu de fortes pluies ces derniers jours.