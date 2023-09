Foot: A 36 ans, il marque un premier but en 10 secondes

Il ne fera sans doute jamais carrière dans le football. Mais Baptiste Stauffacher a réussi des débuts dignes des plus grandes stars du ballon rond, peut-être même le premier match le plus improbable de l’histoire de ce sport. Alors qu’il est âgé de 36 ans, un âge où de nombreux footballeurs raccrochent les crampons, ce Vaudois a joué vendredi ses premières minutes à l’occasion d’un match de 5e ligue, opposant Cudrefin à Montbrelloz. «Il avait fait du judo à un bon niveau. Jamais de foot, par contre. Mais, cet été, il a décidé de nous rejoindre, histoire de passer du temps avec ses potes et de faire un peu de sport», explique le président du FC Cudrefin, Victorio Quercia.

Dans une volonté non dissimulée de se marrer un bon coup, pas mal de spectateurs étaient présents. «On me charrie un peu à cause de mon physique. Du coup, des copains sont venus exprès pour me voir et l’un d’eux m’a balancé: «Faut que je te filme quand tu rentres.» Mais il était loin d’imaginer que ça donnerait ça», rigole la nouvelle star de Cudrefin. Le moment que tous attendaient s’est finalement produit, alors qu’il ne restait qu’une dizaine de minutes à jouer, avec le score étriqué de 3-2 au tableau d’affichage. «J’étais pas serein. J’avais peur de faire une connerie et qu’on se fasse remonter. L’entraîneur m’a toutefois expliqué que, avec lui, tout le monde devait jouer. Alors j’y suis allé», poursuit Baptiste. Dix secondes plus tard, il touche son premier ballon et l’envoie au fond des filets.