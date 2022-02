Genève : Cueillis à la sortie de l’épicerie qu’ils venaient de braquer

En pleine nuit, des individus ont brisé la vitre d’un commerce des Eaux-Vives et ont embarqué la caisse enregistreuse. Alertée, la police a pu les interpeller.

«Une dame a appelé la police à 4h30, ce jeudi, disant qu’elle avait vu trois personnes casser la vitrine d’une épicerie et entrer à l’intérieur», rembobine Alexandre Brahier, porte-parole des forces de l’ordre. Celles-ci sont ensuite parvenues à cueillir les malfrats au moment même où ils sortaient du commerce, situé au 23 rue de Montchoisy, dans le quartier des Eaux-Vives. Le trio – un Marocain et deux Algériens âgés d’une vingtaine d’années – a été arrêté et conduit au poste. Les compères étaient déjà connus défavorablement des services de police.