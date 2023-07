Cuisine: ces gestes répandus sont totalement absurdes

Bons conseils de maman, astuces de la meilleure amie ou règles sorties de la bible d’un chef. On est bombardé par des règles culinaires. Sauf que certaines sont totalement absurdes.

Cuire les pâtes dans de l’eau aussi salée que la mer

Ne jamais manger un coquillage fermé

Vous pouvez tester si vos coquillages sont comestibles au moment où vous les nettoyez. Si les coquilles se referment lorsqu’on les effleure, c’est que les moules et autres palourdes sont fraîches et vivantes. Dans le cas contraire, il se peut qu’elles soient avariées. Dans ce cas, il faut impérativement les jeter afin d’éviter tout risque d’intoxication alimentaire.

Si une moule ou une palourde est toujours fermée après cuisson, la règle est la suivante: si elle sent la mer et a le même aspect que les autres, elle peut être consommée. Si elle dégage une mauvaise odeur ou a l’air desséché, il vaut mieux la jeter.

Ne jamais laver les champignons

Il est tout à fait possible de faire tremper les champignons dans de l’eau pour les laver.

Le vin rouge et le poisson ne s’accordent pas

C’est un fait: le vin blanc se marie à merveille avec le poisson. Mais est-ce à dire que le vin rouge et le poisson sont totalement incompatibles? La plupart du temps, le goût très fin de sa chair ne se marie pas avec les puissants tanins d’un rouge. L’accord dépend de la préparation du poisson. Un rouge léger et fruité accompagnera à merveille un poisson (steak de thon, saumon) ou des crevettes grillées.

Les graines de piment mettent la bouche en feu

Si vous faites partie de ces gens qui s’amusent systématiquement à retirer minutieusement chaque petite graine de piment sous prétexte que le plat sera moins pimenté, sachez que cela ne sert à rien. Pour vous en convaincre, vous pouvez réaliser ce petit test: retirez et rincez à l’eau claire les graines d’un piment extrafort, avant de les goûter. Vous vous rendrez compte que leur goût est totalement inoffensif. Et pour cause: la sensation de brûlure provient de la membrane blanche qui relie les graines à la chair du piment. Il suffit de la retirer pour retirer le piquant.